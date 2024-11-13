Минэнерго призвало не "хайповать" и не "лгать" относительно отключений света

Отключения света не вернулись, а ограничения электроэнергии для промышленности - временное явление из-за нештатных ситуаций на объектах генерации.﻿ Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Экономическая правда.

"Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, объекты генерации, которые восстановлены, могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется" , - сообщил он.

Кроме того, по словам Галущенко, существенно упал импорт электроэнергии в Украину.

"Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт" , - добавил министр.

Он отметил, что министерство разработало механизмы для бизнеса, при котором он импортирует 80% электроэнергии, а остальные 20% - предоставляет Украина и обеспечивает отсутствие отключений. Но бизнес им не пользуется.

"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось (отключение света - ред.) - ложь. Призываю доверять официальным источникам" , - подытожил Галущенко.

Напомним, из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.