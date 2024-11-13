Большинство украинцев поддерживает увеличение военного сбора до 5% – опрос

Большинство украинцев - 64% - поддерживает увеличение военного сбора с 1,5 до 5%.﻿ Это следует из результатов опроса группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований, сообщает Экономическая правда.

Так, 32% процентов респондентов дали ответ "Однозначно поддерживаю", столько же - "Скорее поддерживаю".

"Однозначно не поддерживаю" и „Скорее не поддерживаю" ответили 32% опрошенных, еще 5% - не дали ответа.

Меньше всех инициативу поддерживают люди из группы дохода "очень бедные" - 58% (однозначно или скорее поддерживают), не поддерживают частично или вообще - 36%.

Наибольший уровень поддержки показала группа респондентов с доходом среднего уровня - 66%. Не поддерживают из них увеличение военного сбора 30%.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов, который включает увеличение военного сбора до 5%.