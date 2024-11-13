Россияне в форме ВСУ пытались прорвать оборону на Купянском направлении – Генштаб

В среду российские оккупанты в четыре волны пытались прорвать оборону бойцов ВСУ на Купянском направлении, часть российских солдат была переодета в форму украинских военных.﻿﻿ Со ссылкой на информацию Генштаба, сообщает Украинская правда.

"Начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77" , - заявили военные.

Сообщается, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, что нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

В Генштабе отметили профессионализм и слаженность пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА.