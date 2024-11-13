СМИ узнали имя главного кандидата на должность спецпосланника по Украине от Трампа

Основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны от Дональда Трампа является Брайан Хук. Со ссылкой на источники, сообщает Зеркало недели.

Хук – американский дипломат, юрист и государственный служащий. В 2021 году присоединился к Cerberus Capital Management как вице-председатель по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором в Санфордской школе публичной политики Университета Дьюка.

С сентября 2018 года по август 2020 года работал специальным представителем США по вопросам Ирана и старшим советником по вопросам политики государственного секретаря Майка Помпео. Был директором по планированию политики при госсекретаре Рексе Тиллерсоне.

Напомним, по данным FT, Украина разрабатывала "План победы" с учетом возможного прихода к власти Дональда Трампа и его деловых взглядов, указывая на потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск. По данным источников издания, республиканца заинтересовали соответствующие пункты.