Минфин и Всемирный банк подписали соглашения на $750 млн

В среду, 13 ноября, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали три соглашения на 750 миллионов долларов в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления". Об этом говорится на сайте Министерства финансов, сообщает Левый берег.

“Реализация проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE) поможет Правительству Украины улучшить процесс управления публичными инвестициями, сделав его более эффективным и прозрачным. Это важный шаг для дальнейшего обеспечения потребностей восстановления Украины” , – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

В рамках проекта SURGE Украина и Всемирный банк подписали три соглашения:

по ссуде Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 450 миллионов долларов из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемой Правительством Японии;

кредитное соглашение на 300 миллионов из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда Банка;

грантовое соглашение по инвестиционному компоненту "Укрепление возможности Правительства по внедрению фискальной реформы" (STRONG) на 10 миллионов от Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, отстраиванию и реформированию Украины (URTF).

Ожидается, что до конца года Украина получит 400 миллионов долларов.