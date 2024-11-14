ISW: Солдаты КНДР воюют вместе с россиянами в Курской области
Разведки Южной Кореи и США подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на территории России, в частности в Курской области. Об этом говорится в отчете ISW, сообщает Украинская правда.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила 13 ноября об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, после их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель. Подтверждение этого факта также поступило от американской разведки.
"Представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября отметил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область, где участвуют в боевых действиях наряду с российскими силами", – отмечает ISW.
Ключевые выводы
- Кремль пытается диктовать условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Способ, которым Кремль пытается установить свои условия для переговоров, убедительно свидетельствует о том, что цели России остаются неизменными и все еще сводятся к полной капитуляции Украины. Кремль, похоже, не желает идти на большие уступки новой администрации Трампа, чем это было в случае с действующей администрацией.
- Опережающий отказ Лаврова от потенциального предложения заморозить нынешнюю линию фронта еще раз свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований на переговорах и сохраняет свою цель – полную капитуляцию Украины, которую президент России Владимир Путин четко очертил в июне 2024 года.
- Как сообщается, 13 ноября украинские спецслужбы убили офицера Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
- Президент России Владимир Путин и российские нефтяные топ-менеджеры, по сообщениям, отклонили предложение о слиянии трех крупнейших российских нефтяных компаний. Противоречивые сообщения о предложенном слиянии российских нефтяных компаний свидетельствуют о возможной борьбе между приближенными к Путину группами и руководителями российских энергетических корпораций.
- Разведки Южной Кореи и США независимо друг от друга подтвердили, что северокорейские войска вступили в бой рядом с российскими военными в Курской области.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка, Курахово, Угледара и на границе Донецкой и Запорожской областей, а украинские войска недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра.
- Российские войска продолжают полагаться на восстановленные танки и бронемашины, изъятые со складов для восстановления потерь техники в ходе боевых действий, но, вероятно, не будут способны выдержать эти потери в долгосрочной перспективе.