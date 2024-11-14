На передовой за сутки более 160 столкновений, больше всего под Курахово – Генштаб

Российские войска продолжают давить по всей линии фронта, самая горячая ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, всего за минувшие сутки Силы обороны отражали 161 вражескую атаку. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 14 ноября, сообщает Украинская правда.

"Вчера (13 ноября – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 100 авиационных ударов, в частности сбросил 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 4 840 обстрелов, из них 124 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1 677 дронов-камикадзе" , – говорится в сводке. ﻿

На Харьковском направлении россияне 8 раз проводили наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 8 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

На Краматорском направлении состоялось 1 боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 7 раз пытались продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 40 атак оккупантов. Россияне пытались продвинуться неподалеку Сухой Балки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

На Кураховском направлении оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении защитники остановили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка.

На Ореховском направлении российские подразделения 3 раза пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики 5 раз атаковали позиции украинских войск. В Генштабе отметили, что эти атаки успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где россияне за минувшие сутки нанесли 28 авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб. Также украинские защитники отбили 13 вражеских атак.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, 1 – по пункту управления и 2 – по артиллерийским системам россиян. Кроме того, авиация поразила еще один важный объект оккупантов, подытожили в Генштабе.