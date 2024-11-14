Дуда назвал условие для передачи Украине польских МиГ-29

Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должно передислоцировать самолеты на польские авиабазы.﻿ Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует Polsat News, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Вопрос передачи советских самолетов МиГ-29 Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Польский президент подчеркнул, что главное условие для передачи истребителей Украине - это гарантии защиты неба Польши со стороны союзников.

"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно - наше небо должно быть защищено" , - заявил он.

Дуда отметил, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна - транзитный хаб. По его словам, если бы не польская инфраструктура, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".

Польские МиГ-29 для Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с НАТО о направлении самолетов в Польшу, чтобы Варшава смогла передать свои МиГ-29. Глава государства подчеркнул, что Польша нашла другую причину не передавать советские истребители.

Глава МИД Польши ответил Зеленскому, заявив, что Варшава сделала для Украины больше, чем любые другие страны.

Перед этим в Польше заявляли, что будут чувствовать себя "незащищенными", если отдадут своих МиГ-29, поскольку самолеты являются частью противовоздушной обороны. Варшава также говорит, что сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.