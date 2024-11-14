Кандидат в госсекретари США Рубио пообещал обеспечивать "мир через силу"

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп собирается номинировать на должность госсекретаря, заявил, что будет "обеспечивать мир через силу", сообщает Европейская правда.

По словам Рубио, руководство Государственным департаментом США – это огромная ответственность, и для него является "большой честью" такое доверие со стороны Трампа.

"На посту госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего" , – подчеркнул он.

Рубио надеется заручиться поддержкой среди коллег в Сенате, "чтобы у президента была сформирована команда по вопросам национальной безопасности и внешней политики, когда он вступит в должность 20 января".