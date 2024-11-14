Украина и Польша проведут переговоры по сельскому хозяйству. Министры двух стран встретятся в декабре, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что в декабре министры сельского хозяйства Украины и Польши проведут встречу с участием представителей отраслевых организаций. Темой переговоров станет ситуация на сельскохозяйственных рынках.

Во вторник, 12 ноября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль и министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский провели переговоры в видеоформате.

До этого переговоры между главами аграрных ведомств прошли в Варшаве 3 октября 2024 года.

Как отметил украинский министр Виталий Коваль, сейчас торговля украинскими зерновыми и масличными культурами преимущественно вернулась к традиционным экспортным маршрутам через Черное море.

Напомним, что Украина и Польша регулярно проводят переговоры по сельскому хозяйству после масштабных протестов польских фермеров. Аграрии блокировали движение грузовиков на украино-польской границе. Пока ситуация стабилизировалась.

Фермеры утверждали, что украинское зерно обрушило внутренние цены в Польше и местные производители вынуждены работать себе в убыток.

Летом в Польше начали проверку более 70 компаний по подозрению в мошенничестве зерном из Украины.