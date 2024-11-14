Всемирный банк планирует профинансировать климатические проекты на 150 млрд долларов

Всемирный банк планирует выделить 150 млрд долларов. на финансирование климатических проектов в ближайшие десять лет. Об этом в четверг на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку сказал вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогель, сообщает Укринформ.

"Всемирный банк планирует выделить 150 миллиардов долларов США на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет. Развивающимся странам нужно до 2030 года ежегодно 2,4 триллиона долларов для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам. Страны, люди, экономики и компании переживают трудные времена. Поэтому нам нужно действовать. Это может быть моим посланием от имени Всемирного банка" , – сказал он.

По словам Фогеля, в прошлом году Всемирный банк выделил развивающимся странам 43 млрд дол.