Всемирный банк планирует профинансировать климатические проекты на 150 млрд долларов
Всемирный банк планирует выделить 150 млрд долларов. на финансирование климатических проектов в ближайшие десять лет. Об этом в четверг на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку сказал вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогель, сообщает Укринформ.
"Всемирный банк планирует выделить 150 миллиардов долларов США на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет. Развивающимся странам нужно до 2030 года ежегодно 2,4 триллиона долларов для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам. Страны, люди, экономики и компании переживают трудные времена. Поэтому нам нужно действовать. Это может быть моим посланием от имени Всемирного банка", – сказал он.
По словам Фогеля, в прошлом году Всемирный банк выделил развивающимся странам 43 млрд дол.
"Это одна из самых больших поддержек для развивающихся стран с точки зрения финансирования климата по сравнению с другими фондами. Всемирный банк внедрил новые инструменты, такие как условия долговых обязательств, которые устойчивы к изменениям климата. Страны, особенно небольшие островные государства, действительно нуждаются в помощи, когда сталкиваются с катастрофами. Эти страны смогут отложить или уменьшить выплаты по долгам, если столкнутся с бедствием", – добавил он.