Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что у него возникли проблемы с обслуживанием самолета из-за санкций и "дружественные" страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Украинская правда.

Лавров заявил, что "дружественные" страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт и лучше совершать перелеты на Ил-96.

По словам российского министра, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять правителя РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была "целая история" с тем, чтобы вернуться обратно.

"Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране" , – сказал Лавров.

Он добавил, что аналогичная проблема возникла во время его визита в Бразилию. Тогда Лаврову пришлось лететь на встречу с президентом Луисом Лулой да Силвой на самолете своего коллеги Мауро Виейры.

Он пожаловался, что "невозможно было заправиться" и такая ситуация "раздражает".

По мнению Лаврова, "дружественные" страны некоторое время будут "вынуждены бояться" вторичных санкций, в частности потому, что в некоторых таких государствах до сих пор сохраняется "неоколониализм".