Подозреваемому в госизмене нардепу Шевченко в ближайшие часы изберут меру пресечения - ГБР

Суд может уже в ближайшие часы избрать меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко. Его подозревают в государственной измене.﻿ Со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Уже в ближайшие часы, я надеюсь, будет избрана ему мера пресечения. Сторона обвинения будет просить для него содержание под стражей, потому что преступление очень серьезное - это статья 111 УКУ (государственная измена)" , - отметила Сапьян.

Она напомнила, что нардепу грозит пожизненное тюремное заключение и конфискация всего имущества.

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили, что нардепу сообщили о подозрении в государственной измене.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь об одиозном Евгении Шевченко. В ГБР установили, что он занимался подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, парламентарий массово распространяли фейки о командовании Сил обороны Украины и не только.

При этом уже после начала полномасштабной войны нардеп неоднократно посещал Беларусь и договаривался о закупках электроэнергии для подконтрольных ему компаний.