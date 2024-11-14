Россияне пожаловались на удар по военному объекту в Белгороде

Вооруженные силы Украины в четверг, 14 ноября, якобы нанесли удар по военному объекту в российском городе Белгород, несколько срочников получили ранения﻿. Об этом пишет местное издание "Пепел", сообщает Деловая столица.

ВСУ нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садовая.

По данным росСМИ, в результате атаки ранения могли получить несколько солдат срочной службы. Ракета попала в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоит несколько военных "Уралов".

"Также военную технику видно на спутниковых снимках территории этой площадки" , — сообщают в издании, добавляя, что медиа Белгорода сначала опубликовали фото с "прилётом", на котором было видно военную технику, но затем оно было обрезано.

Вскоре фотографии и вовсе были удалены.

Сообщается, что удар ВСУ по военному объекту был целенаправленный.