Россияне пожаловались на удар по военному объекту в Белгороде
Вооруженные силы Украины в четверг, 14 ноября, якобы нанесли удар по военному объекту в российском городе Белгород, несколько срочников получили ранения. Об этом пишет местное издание "Пепел", сообщает Деловая столица.
ВСУ нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садовая.
По данным росСМИ, в результате атаки ранения могли получить несколько солдат срочной службы. Ракета попала в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоит несколько военных "Уралов".
"Также военную технику видно на спутниковых снимках территории этой площадки", — сообщают в издании, добавляя, что медиа Белгорода сначала опубликовали фото с "прилётом", на котором было видно военную технику, но затем оно было обрезано.
Вскоре фотографии и вовсе были удалены.
Сообщается, что удар ВСУ по военному объекту был целенаправленный.