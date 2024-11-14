Россия получила от Северной кореи нестандартные артсистемы - СМИ

Северная Корея, вероятно, передала России 170-мм самоходные артиллерийские установки M-1989 Koksan, сообщает Defense Express.

Об этом свидетельствуют видео из социальных сетей, на которых видны перевозки как минимум одной северокорейской САУ железнодорожным транспортом, наиболее вероятно, на территории России.

Ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима САУ M-1989 Koksan неизвестно.

Отмечается, что в середине октября 2024 появилось сообщение о том, что российские военные вероятно начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

Характеристики САУ M-1989 Koksan: дальность стрельбы до 40 км при использовании стандартного снаряда, до 60 км – при использовании активно-реактивного снаряда, темп стрельбы – 2 выстрела на 5 минут, калибр – нестандартные для армии РФ 170 мм.