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Россия получила от Северной кореи нестандартные артсистемы - СМИ

Россия получила от Северной кореи нестандартные артсистемы - СМИ
Фото: Фото из открытых источников

Северная Корея, вероятно, передала России 170-мм самоходные артиллерийские установки M-1989 Koksan, сообщает Defense Express.

Об этом свидетельствуют видео из социальных сетей, на которых видны перевозки как минимум одной северокорейской САУ железнодорожным транспортом, наиболее вероятно, на территории России.

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Ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима САУ M-1989 Koksan неизвестно.

Отмечается, что в середине октября 2024 появилось сообщение о том, что российские военные вероятно начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

Характеристики САУ M-1989 Koksan: дальность стрельбы до 40 км при использовании стандартного снаряда, до 60 км – при использовании активно-реактивного снаряда, темп стрельбы – 2 выстрела на 5 минут, калибр – нестандартные для армии РФ 170 мм.

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