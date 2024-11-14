В ОП прокомментировали неоднозначные кадровые решения Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в вопросе своей команды исходит американских интересов. Украине необходимо будет работать с новой администрацией.﻿ Со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Трамп формирует команду для американцев из американцев, поэтому он исходит из интересов своей страны" , - подчеркнул Подоляк.

По его словам, необходимо помнить о том, что заявления, которые делают в политическом процессе, и заявления, которые делают на той или другой должности, это две разных вещи. При этом ключевым субъектом остается сам Трамп.

Подоляк считает, что Украине необходимо настойчиво продолжать контакт с теми людьми в новой администрации Трампа, которые "смотрят иначе" на определенные проблемы.

"Наша с вами задача - это четко объяснять свою субъектность… Будет ли это тяжело? Да. Будет ли какое-то сопротивление? Может быть. А может быть поддержка, если мы правильно расставим акценты" , - предположил советник руководителя ОП.

Напомним, в последние несколько дней Трамп объявил большинство кандидатов в свою администрацию. Часть из них известны своей критикой помощи Украине, некоторые даже настойчиво верят в российскую пропаганду.

В частности, Трамп хочет, чтобы секретарем Департамента внутренней безопасности США стала Кристи Ноэм. Она называла американскую помощь Украине стратегической ошибкой, поскольку это якобы сближает Россию с Китаем.

При этом должность директора Национальной разведки при Трампе может занять Тулси Габбард. Она утверждала, что в Украине якобы есть 25 опасных биолабораторий.