Исследование Top Lead показало, какие области Украины наиболее заминированы

Война России против Украины превратила значительную часть нашей страны в минное поле. Согласно исследованию, проведенному агентством Top Lead, 30% территории Украины нуждаются в обследовании на предмет минирования. Это площадь, равная двум территориям Азербайджана или четырем Швейцариям, сообщает Лига.net.

По данным ГСЧС, с 24 февраля 2022 по 26 августа 2024 подразделениями ГСЧС и Минобороны Украины обезврежено 913 800 взрывоопасных предметов и обследовано 460 800 га территорий.

Инфографика: Top Lead

Больше всего взрывоопасных предметов обезврежено подразделениями ГСЧС и Минобороны в Харьковской и Херсонской областях – 201 800 и 166 000 единиц соответственно. Далее следуют Киевская (135 300), Черниговская (84 100) и Хмельницкая (83 700) области.

Меньше всего разминирований проведено в Черновицкой и Луганской областях — около 100 единиц.

Масштабное минирование представляет серьезную угрозу не только людям, но и окружающей среде. Мины затрудняют восстановление экосистем, препятствуют сельскохозяйственной деятельности и делают опасным нахождение на природных территориях.

Разминирование Украины — это длительный и ресурсоемкий процесс, который будет требовать международной помощи и сотрудничества и может длиться десятилетиями после войны.