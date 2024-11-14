Судья Волков отсудил у Верховного Суда 14 млн грн зарплаты

Судья Верховного Суда Украины Александр Волков отсудил из образовавшейся в результате судебной реформы нового Верховного Суда задолженность по заработной плате в размере 14 млн 128 тыс. грн за 2021 – 2023 годы, когда он фактически не осуществлял правосудие, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение 27 декабря 2023 принял Киевский окружной административный суд, а Шестой апелляционный административный суд 17 сентября 2024 оставил без изменений. Эту информацию в комментарии подтвердил и сам Александр Волков.

В иске к Верховному Суду и Верховному Суду Украины истец просил обязать ВСУ осуществить перерасчет судейского вознаграждения за 2023 год и выходного пособия при увольнении; взыскать с ВС задолженность по выплате заработной платы за 2021, 2022 годы на сумму 9 281 327 грн, средний заработок за все время задержки расчета при освобождении от должности судьи в размере 2 353 494 грн, задолженность по выплате заработной платы за период года до 2 марта 2023 года и выходного пособия при увольнении в сумме 798 198 грн, а также 1 147 410 грн выходного пособия при увольнении и 528 072 грн компенсации за неиспользованный отпуск.

Истец Волков заявил, что Верховный Суд Украины не предоставил и не осуществил перерасчет ежемесячного судейского вознаграждения за 2023 год и выходного пособия, в результате чего нарушил его права на получение надлежащего размера выходного пособия и судейского вознаграждения. ﻿ Он также просил выплатить задолженности по зарплате за 2021, 2022 и 2023 годы.

На обоснование иска было предоставлено письмо Министерства финансов, в котором говорилось, что в законах о госбюджете на 2018-2023 годы предусмотрена норма, согласно которой содержание судей ВСУ и работников его аппарата осуществляется в пределах бюджетных назначений, предусмотренных Верховному Суду, а вопрос определения объема расходов на уплату судейского вознаграждения судьям ВСУ входит в компетенцию Верховного Суда.

В мотивировочной части решения говорится, что при его принятии суд принял во внимание решение Конституционного Суда от 18 февраля 2020, которым было признано неконституционным ликвидацию Верховного Суда Украины в результате судебной реформы 2016 года, а также переименование Верховного Суда Украины в Верховный Суд без перевода судей.

Верховный Суд подал кассацию на решение о выплате Волкову компенсации в 14 млн 148 тыс. грн. Кассационный административный суд в составе ВС еще не назначил дату рассмотрения жалобы.

В комментарии Укринформу Волков подтвердил, что был истцом по этому делу. По его словам, подобные иски о выплате компенсаций подали еще три судьи Верховного Суда Украины.

По просьбе объяснить мотивы этого иска Волков сказал: «Мне не давали совершать правосудие, и это вина государства. Этой оценке уже дал ЕСПЧ, что государство Украины в лице государственных органов, Верховного Суда отстранило судей от возможности продолжать осуществлять правосудие. Верховный суд Украины в 2016 году был переименован в Верховный суд. И то, что прослужившие много лет судей Верховного Суда Украины не допустили к осуществлению правосудия, за это государство Украина понесло ответственность перед европейским сообществом. К сожалению, инициаторы этого в Украине не понесли никакой ответственности.

Как сообщалось, в результате судебной реформы 2016 было предусмотрено создание Верховного Суда вместо Верховного Суда Украины.

В новый суд судей избирали на открытом конкурсе с участием международных экспертов. Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Судьям ВС также существенно подняли заработные платы – до 300 тыс. грн.

В то же время судьи Верховного Суда Украины, которые не захотели принять участие в конкурсе на должности во вновь Верховном Суде, подали иск в ЕСПЧ, а также представление в Конституционный Суд, в которых обжаловали ликвидацию ВСУ.

При этом судьи ВСУ, уже не осуществлявшие правосудие, продолжали получать заработные платы, предусмотренные для судей ВСУ в размере 50-80 тыс. грн.

18 февраля 2020 года Конституционный Суд признал ликвидацию ВСУ неконституционной и обязал парламент привести законодательство в соответствие со своим решением.

22 июля 2021 года ЕСПЧ по делу №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины" также заключил, что ликвидация Верховного Суда Украины во время судебной реформы в 2016 году была незаконной.

21 ноября 2023 года Верховная Рада во исполнение решения КСУ приняла закон об обеспечении непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины.

После этого в начале 2024 года в штат ВС причислили судей ВСУ Богдана Пошву, Олега Кривенду, Анатолия Емца, Татьяну Жаворонок и Виктора Школярова. Другие судьи ВСУ к этому времени уже подали в отставку.

В частности, судья Волков был уволен в отставку с должности судьи ВСУ 23 февраля 2023 года. Однако он обжаловал это решение и был уволен в апреле 2024 года уже как судья ВС.