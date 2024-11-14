В РФ заочно приговорили бойцов РДК к пожизненному заключению

В России заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область командира РДК Дениса Капустина и четырех бойцов.﻿﻿ Со ссылкой на пропагандистское российское агентство "РИА новости", "Медуза", сообщает Украинская правда.

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное заключение пятерым участникам "Российского добровольческого корпуса" (РДК), воюющего на стороне ВСУ, по уголовному делу о вторжении в Брянскую область. Приговор вынесли заочно.

Капустина оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Обвиняемыми по делу также являются Александр Галанов, Антон Зырянов, Кирилл Канахин и Алексей Огурцов – им суд также назначил пожизненное лишение свободы со штрафами в размере два миллиона рублей каждому.

Для Дениса Капустина и Кирилла Канахина – это уже второй пожизненный срок в России. До этого они уже были заочно осуждены по делу о госизмене.