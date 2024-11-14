Новые санкции ЕС будут против российского "теневого флота" - Bloomberg

Европейский Союз работает над новым, 15-м пакетом санкций против России, который будет прежде всего направлен против так называемого "теневого флота" танкеров, которые Москва использует для доставки своей нефти на рынок.﻿ Об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники, сообщает Европейская правда.

Новый пакет санкций ЕС, по данным Bloomberg, может быть утвержден до конца года. Он будет содержать меры против "теневого флота", а также лиц, причастных к незаконной торговле российской нефтью.

Евросоюз дополнительно работает над более широким пакетом санкций, который надеется принять в начале 2025 года – возможно, к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, – когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше, пишет агентство.

В эти санкции могут войти дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны ЕС также предлагают ограничения на торговлю российским сжиженным газом, говорится в материале.

В последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето во время переговоров. Последний, 14-ый пакет санкций был введен в июне 2024 года.

В октябре глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после того, как экспертиза обнаружила свежепроизведенные западные компоненты в ракете КНДР, которую сбили в Украине.