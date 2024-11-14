Зеленский представит украинцам внутренний План стойкости
Президент Владимир Зеленский сообщил, что разрабатываемый внутренний план Украины будет состоять из 10 пунктов, его представят на следующей неделе. Со ссылкой на вечернее обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.
"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе (внутреннего Плана - ред.), и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово", - сказал президент.
Он отметил, что речь идет о том¸ как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа".
"Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - сказал президент.
По словам Зеленского, в четверг был проработан пункт внутреннего Плана по безопасности - безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой общине.
"Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим. Уже проработали пункты, в частности, по энергетике - подробно все подготовлено - и по оружию: нашего производства, нашего сотрудничества с партнерами", - рассказал глава государства.
Также был проработан пункт относительно культурного суверенитета, культурного наследия Украины, современной культуры, и культурной дипломатии, производства украинского контента.
"И ради этого - реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром", - сообщил президент.