Суд продлил Шуфричу и его экс-помощнику арест
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, сообщает Суспільне.
Шуфрича будут содержать под стражей до 5 декабря. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.
Адвокаты нардепа заявили, что подозрение нардепа не обосновано и нет доказательной базы, также они просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, а еще сослались на ряд заболеваний и то, что Шуфрич находится в СИЗО 14 месяцев без обвинительного решения.
Кроме того, вопрос изменения меры пресечения суд рассматривал по делу экспомощника Шуфрича Вячеслава Черепани. Он просил круглосуточный домашний арест и возвращение имущества.
В то же время прокурор заявил, что подозрение обосновано, риски не уменьшились, поэтому «меру пресечения содержания под стражей следует продолжать».
Дело Шуфрича
- К нардепу пришли с обысками 15 сентября 2023 года. Тогда же у него обнаружили "колорадские" ленты и российские медали, документы об "автономии" Донецкой и Луганской областей с его подписью.
- В тот же день нардеп получил подозрение в госизмене, и его отправили под стражу без права внесения залога.
- Через несколько дней Верховная Рада уволила Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.
- В апреле этого года помощник нардепа Шуфрича был задержан по подозрению в финансировании Росгвардии в Крыму.