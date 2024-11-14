Суд продлил Шуфричу и его экс-помощнику арест

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, сообщает Суспільне.

Шуфрича будут содержать под стражей до 5 декабря. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Адвокаты нардепа заявили, что подозрение нардепа не обосновано и нет доказательной базы, также они просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, а еще сослались на ряд заболеваний и то, что Шуфрич находится в СИЗО 14 месяцев без обвинительного решения.

Кроме того, вопрос изменения меры пресечения суд рассматривал по делу экспомощника Шуфрича Вячеслава Черепани. Он просил круглосуточный домашний арест и возвращение имущества.

В то же время прокурор заявил, что подозрение обосновано, риски не уменьшились, поэтому «меру пресечения содержания под стражей следует продолжать».

Дело Шуфрича