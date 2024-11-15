Обстрел Одессы 14 ноября: погибла женщина, 10 раненых

В результате массированного комбинированного вражеского удара по Одессе количество раненых возросло до 10, среди которых двое детей, сообщает Украинская правда.

"Вечером 14 ноября наш город получил массированный комбинированный вражеский удар. В результате погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас известно о 8 пострадавших" , - сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

По словам Труханова, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.

Мэр Одессы добавил, что на местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.

Также теплопоставщики работают над устранением последствий атаки.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что среди пострадавших есть 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Также, по словам Кипера, среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие ранены в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

"В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.

Из-за вражеских обстрелов также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы" , – сообщил глава Одесской ОВА.

Ночью ГСЧС сообщила о 10 пострадавших, среди которых два ребенка.

В сообщении чрезвычайники отметили, что в Одессе в результате очередного российского удара повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение. По шести разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.