Госдеп США снизил уровень риска для путешествий американцев в 9 регионов Украины

Госдепартамент США изменил рекомендации для американцев относительно путешествий в Украину, снизив уровень риска до девяти украинских областей, сообщает Украинская правда.

В американском ведомстве отмечают, что некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска благодаря возможностям противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.

С четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обдумайте свое путешествие) риска Госдеп снизил для таких областей Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской.

При этом в сообщении Госдепа добавляют, что всем гражданам США следует внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными средствами массовой информации, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности и предупреждения о необходимости укрытия на местах. Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой.