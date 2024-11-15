Трамп снова высказался о войне в Украине: Это должно прекратиться
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины. Трампа цитирует CNN, сообщает Украинская правда.
"Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – сказал он.
Издание отмечает, что во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление по поводу смертей из-за войны, "независимо от того, это солдаты", или люди, которые "находятся в городах".
"Мы будем работать над этим", – добавил избранный президент США.
Ранее Трамп, который уже объявив свою победу на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.