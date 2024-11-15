Минобороны: Военные уже могут подавать в "Армия+" рапорты на перевод

Министерство обороны сообщило, что с 15 ноября в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы, сообщает Украинская правда.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут" , – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве описали алгоритм действий военнослужащих при смене места службы.

Что важно знать:

Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья.

Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины. Например, перевод запрещен для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.

В Минобороны напомнили, что все основания для отказа четко определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.11.2024 №1291.