В Пентагоне обещают ускориться с предоставлением Украине обещанного Байденом оружия

Минобороны США обещает быстро работать над выполнением обязательств президента Джо Байдена по увеличению поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона, сообщает Европейская правда.

В сентябре президент Джо Байден объявил, что планирует "резко увеличить" помощь Украине в области безопасности. Это увеличение включает в себя планы обеспечить передачу Украине всех неиспользованных средств, утвержденных Конгрессом, в том числе 5,5 миллиардов долларов по президентским полномочиям на изъятие оружия из запасов, до того, как администрация завершит свою деятельность в январе.

В Пентагоне отметили, что выполнение этих президентских полномочий, что означает перемещение около 5,5 миллиардов долларов с американских военных складов в Украину до 20 января, является сверхсложной задачей. Но заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сказала, что за последние три года Министерство обороны продемонстрировало незаурядную способность быстро выполнять поставленные задачи.

"Это короткий срок... чуть менее 70 дней. Этот департамент может выполнить невероятную работу за этот промежуток времени.

Президент четко дал понять, что ... он хочет использовать полномочия, которые Конгресс выделил и санкционировал до того, как он уйдет с должности. Мы будем очень упорно работать, чтобы убедиться, что это произойдет" , – сказала она.

По словам Синх, в последующие месяцы можно будет ожидать частых объявлений о выделении пакетов помощи.

Сингх также отметила, что с момента первой передачи военной техники Украине через президентские полномочия, министерство было в курсе того, что посылается, и того, что нужно для поддержания боеготовности для самого министерства. По ее словам, это то, что не изменится.

"Мы постоянно пополняем наши полки и наши запасы. Министр не позволит департаменту опуститься ниже уровня готовности, который его не устраивает" , – сказала она.

Как сообщалось, Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.