Ким Чен Ын приказал запустить массовое производство северокорейских дронов-камикадзе – СМИ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын недавно отдал приказ о массовом производстве дронов-смертников на фоне "стратегического партнерства" с Россией.﻿﻿ Об этом пишет Sky News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Ким Чен Ын отметил необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству беспилотников.

По данным НАТО, Россия направляет ракетные технологии в Северную Корею в обмен на военную помощь.

Перед этим правитель России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР". Также Северная Корея ратифицировала этот договор.

По последним данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия " против Украины.