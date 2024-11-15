В Украину прибыл заместитель госсекретаря США и спецпредставитель по экономическому восстановлению

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США), исполняющий обязанности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верму. Последний раз он посещал страну в начале сентября. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам" , - пишет посольство Штатов в Украине.

Помощь США Украине

Штаты играют ключевую роль в поддержке Украины во время полномасштабной войны, предоставляя значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала вторжения России в феврале 2022 года США передали современное вооружение, включая артиллерию, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и боеприпасы, что существенно усилило обороноспособность украинской армии. Кроме этого, американская сторона осуществляет обучение украинских военных, помогая им осваивать новейшие военные технологии.

Кроме военной помощи, Соединенные Штаты активно поддерживают экономически, выделяя средства на стабилизацию экономики, восстановление критической инфраструктуры и помощь внутренне перемещенным лицам.