СБУ задержала подполковника Сил спецопераций, передававшего информацию России

Служба безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского задержала агента, который передавал врагу планы спецопераций Сил обороны в российском тылу, сообщает Укринформ.

Военная контрразведка и следователи СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Сил специальных операций задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки (более известной как ГРУ).

Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого россияне завербовали еще до начала полномасштабной войны.

Весной 2024 г. его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего россиян интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения враждебной задачи "Крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и целях.

Захватчики планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на временно захваченной территории на юге Украины.

Также агент передавал российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

В ходе обысков у задержанного изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили совместно со следователями Одесского управления СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

Командование Сил спецопераций подтвердило информацию, опубликованную Службой безопасности Украины о задержании "крота" российского ГРУ, передавшего планы спецопераций в тылу врага на временно захваченных территориях Украины.

Отмечается, что командованию было известно о следственных действиях по данному военнослужащему. Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины всемерно способствовало задержанию подполковника Сил спецопераций – агента российского ГРУ.