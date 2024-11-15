Если новоизбранному президенту США Дональду Трампу удастся заключить мирное соглашение и завершить войну в Украине, он, скорее всего, не получит благодарности — даже несмотря на то, что он освободит западные государства от их пустых обещаний и от проигрышной войны, считает Джейми Деттмер, редактор мнений в Politico Europe, сообщает Зеркало недели.

Редактор отмечает, что некоторые европейские чиновники — и даже в Киеве — тайком чувствуют облегчение от перспективы, что Трамп положит конец войне.

В конце концов, если он добьется успеха, европейские лидеры и американские ястребы будут иметь алиби, а у украинского президента Владимира Зеленского будет прикрытие от вероятных разъяренных украинских солдат на передовой. Все они будут обвинять Трампа в невыполненных обещаниях, потере Донбасса и продлении аннексии Крыма — ведь именно это нужно для заключения соглашения.

Это, а также договоренность о том, что Украина не будет вступать в НАТО и останется нейтральной — будет жесткой уступкой, которую потребует Москва. Некоторые называют это ужасным соглашением. Так и есть, считает редактор.

"На самом деле, это подорвет доверие к Западу, и очень жаль, что мы оказались там, где оказались. Но если десятилетиями сокращать вооруженные силы и производство оружия, не проводить обязательных красных линий и не задавать важных вопросов, прежде чем давать обещания или выяснять, что для этого потребуется, то именно это и произойдет" , — добавляет Деттмер.

Конечно, это также означает, что агрессивные действия Владимира Путина будут вознаграждены, что не будет никакой ответственности за поведение его армии или незаконные, отвратительные депортации из оккупированных частей Украины в Россию. Вот автократы будут вдохновлены в решимости уничтожить старый мировой порядок.

Деттмер утверждает, что другой альтернативы нет. Если не будет "вечной войны" или западные государства сами не станут участниками боевых действий — или, по крайней мере, не переведут свои экономики на военные рельсы, чтобы поставлять Украине гораздо больше вооружений, чем сейчас, — такова суровая реальность.

И, по словам республиканского эксперта по внешней политике, знакомого с Зеленским и его окружением, Киев это понимает. Эксперт, пожелавший остаться анонимным, добавил, что Киев сейчас считает, что Трамп может оказаться лучшим вариантом, чем Харрис.

"В лучшем случае, Харрис сохранила бы подход Джо Байдена — это была бы ее политика, и это означало бы медленную смерть Украины" , — отметил он.

Кроме того, Трамп хочет, чтобы война закончилась, но на этом этапе он не собирается лишать Украину оружия и поставок — потому что как человек, умеющий договариваться, он знает, что крах Украины будет означать, что Путин будет руководить за столом переговоров.