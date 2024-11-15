Бизнес призвали больше импортировать электричества во избежание ограничений

В "Укрэнерго" призывают бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности, сообщает Экономическая правда.

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности" , – отметили в "Укрэнерго".

Потребление держится на высоком уровне. 15 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,6% ниже, чем в то же время предыдущего дня. 14 ноября суточный максимум потребления был на 3,3% больше, чем в предыдущий день.

В "Укрэнерго" также призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток: не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 22:00.