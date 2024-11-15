Только 1% украинских семей могут купить все, что пожелают – опрос

Среди украинских семей только 1,2% могут позволить себе купить все, что пожелают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает Левый берег.

Да, 9,1% респондентов указали, что им не хватает денег даже на еду. Еще 32% ответили, что на еду им хватает, но покупать одежду уже тяжело. 48% ответили, что хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать.

Кроме того, 7,4% отметили, что им хватает на все, сбережений требуют очень дорогие покупки (например, авто).

Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей (25,2%) хватает денег только на еду. Большинство (56,9%) может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже должно откладывать. Но стремительный рост уровня бедности ставит под угрозу возможность пожилых людей о себе заботиться.