Кабмин ввел новый порядок бронирования для критических предприятий

Правительство завершило аудит и с 1 декабря вводит новый порядок бронирования и определения критических для экономики предприятий.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить" , - сообщил он.

Так, новый порядок бронирования и критичности будет действовать с 1 декабря. Теперь все региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников.

"В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании" , - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям, пояснил премьер.

Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.

До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.