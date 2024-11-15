"Тысяча Зеленского": Кабмин решил, как получить и куда можно потратить

Правительство приняло порядок выплаты "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.﻿ Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня (15 ноября, - ред) также принимаем решение, которое является частью "Зимней поддержки" украинских семей. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить" , - рассказал он.

По словам Шмыгаля, поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, Кабмин решил определить и то, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.

Цели "єПідтримки"

Премьер подчеркнул, что принимая решение про "Зимнюю єПідтримку" правительство ставит перед собой три основные цели:

Первая цель - это материально поддержать украинские семьи. Средства от "Зимней єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, на книги, на одежду, на автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных и других услуг и на много всего важного и наиболее необходимого для людей;

Вторая цель - это поддержать украинских поставщиков услуг и украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики;

Третья цель - это еще раз продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств - это поддержка украинской армии через перерасчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

"Тысяча Зеленского"

По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. О начале новой программы, которую назвали "тысячей Зеленского", президент объявил 25 октября.

Напомним, в феврале Зеленский заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Сообщалось, что программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.