В Нацполиции опровергли причастность военного ТЦК к стрельбе в гражданского мужчину
В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТО. Об этом заявила заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, сообщает Украинская правда.
По словам Гирдвилис, инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины.
Пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Подробности в полиции обещают позже.