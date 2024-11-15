В Нацполиции опровергли причастность военного ТЦК к стрельбе в гражданского мужчину

В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТО.﻿﻿ Об этом заявила заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, сообщает Украинская правда.

По словам Гирдвилис, инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины.

Пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Подробности в полиции обещают позже.