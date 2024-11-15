Иран письменно заверил администрацию Байдена, что не будет убивать Трампа - WSJ

Власти Ирана передали администрации действующего президента США Джо Байдена письменные заверения о гарантиях безопасности жизни избранного президента Дональда Трампа﻿. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.

По информации издания, это стало ответом на частное письменное американское предупреждение, направленное Тегерану в сентябре. Американские чиновники заявили, что оно отражает публичное сообщение администрации о том, что она считает угрозы в адрес Трампа вопросом национальной безопасности самого высокого уровня и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны.

В иранском ответе, не подписанном конкретным должностным лицом, повторились обвинения Тегерана в том, что Трамп совершил преступление, отдав приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани, заявили чиновники.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало обвинения в плане иранского агента совершить покушение на Дональда Трампа перед его возможным переизбранием. Иран уже давно заявляет о намерении отомстить Трампу за приказ об ударе американского беспилотника в январе 2020 года, приведшего к гибели иранского генерала Касема Сулеймани.