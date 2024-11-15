Bloomberg: Шольц впервые за два года поговорит с Путиным
Немецкий канцлер Олаф Шольц в эту пятницу будет говорить по телефону с кремлевским правителем Владимиром Путиным. Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает Европейская правда.
Звонок станет первым прямым общением между Шольцем и Путиным почти за два года.
Впервые СМИ сообщили о готовности Шольца к переговорам с главой Кремля в октябре.
Тогда сообщалось, что рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Впоследствии сам Шольц говорил о готовности провести переговоры с лидером России "вскоре".
В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.
Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.
Таким образом, канцлер Германии станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.