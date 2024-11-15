Британская разведка проанализировала дроновую атаку на Каспийскую флотилию РФ

Атака украинского беспилотника на главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ России в Дагестане, вероятнее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства. Так считают в Министерстве обороны Британии, которое ссылается на данные своей разведки, сообщает Радио Свобода.

Британские военные отмечают, что, несмотря на нынешний оперативный темп в Черном море, эта атака демонстрирует, что Украина сохраняет способность наносить удары по российским целям в районах, которые раньше считались безопасными для проведения операций.

«До удара украинский БПЛА, скорее всего, пересек большую территорию России, не будучи перехвачен. Это, вероятнее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства» , – говорится в отчете.

В разведке Британии обращают внимание, что российская Каспийская флотилия, вероятно, была использована для осуществления массовых атак против Украины в 2022 году и продолжала использоваться для нечастых атак в 2023-2024 годах. Украина, вероятно, атаковала флотилию в ответ на эти удары по своей территории, однако маловероятно, что российские корабли, поврежденные во время этого удара, были использованы для нанесения прямых ударов по украинской территории, считают в разведке.

На момент атаки БПЛА в порту Каспийск, вероятно, находились несколько кораблей ВМФ России, по меньшей мере два фрегата класса «Гепард», вероятно, получили повреждения. Пока степень этих повреждений неизвестна, однако любые повреждения кораблей, скорее всего, будут быстро отремонтированы, предполагают в Минобороны Британии.

Утром 6 ноября глава республики Дагестан в России Сергей Меликов сообщал о первой атаке беспилотника на регион. Он утверждал, что утром силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Каспийском. Министерство здравоохранения Дагестана впоследствии заявляло, что из-за падения обломков получила легкое ранение 16-летняя девушка.

Как писал российский телеграмм-канал Astra, фото и видео с места свидетельствуют, что дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Впоследствии источник "Радио Свобода" в разведке сообщил, что дроны-камикадзе Главного управления разведки поразили российские корабли в Каспийском море. По его данным, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

Согласно открытым данным, в Каспийске базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты ВС РФ участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

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