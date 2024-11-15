Зеленский считает, что с командой Трампа война закончится быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свои контакты с будущим президентом США Дональдом Трампом, выразил оценку, что с его политикой война в Украине закончится быстрее. ﻿﻿Со ссылкой на интервью с Зеленским, сообщает Суспільне.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно" , - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что во время разговора с Трампом ничего не услышал "против нашей позиции".

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".