Город без воды, газа и света – в ГВА рассказали о ситуации в Покровске

Покровская община в Донецкой области ежедневно страдает от российских обстрелов. Враг атакует с дронов мирных жителей, наносит удары по жилым домам. Об этом рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, сообщает Левый берег.

"На днях под атаку БПЛА попала семья. Сын погиб. Они находились в собственном авто, в который попал дрон. Идет охота на людей, поэтому оставаться в общине крайне опасно. Всегда буду благодарить всех жителей, которые эвакуировались и вывезли детей" , - говорит он. .

До сих пор в Покровске остается 11,5 тыс. местных жителей и 49 несовершеннолетних.

В настоящее время город живет без централизованного водоснабжения, местами без газа и на 40% без электричества. Не будет в этом и отопительного сезона.

"Единственный правильный путь спасти себя и своих близких - это эвакуация" , - добавил начальник МВА.

10 ноября россияне, находясь в окрестностях села Терны, расстреляли местную жительницу.