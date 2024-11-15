Шольц на следующей неделе обсудит с Си Цзиньпином войну в Украине - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита G20 в Бразилии на следующей неделе. Со ссылкой на dpa, сообщает Новое время.

В частности, стороны обсудят войну РФ против Украины.

По словам собеседников агентства, переговоры Шольца и Си 19 ноября будут сосредоточены на вопросах экономики и политики безопасности.

При этом одной из тем переговоров они указали войну России против Украины и участие северокорейских войск в боевых действиях.

Шольц в последний раз встречался с Си в апреле 2024 года во время поездки в Китай.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Шольц в разговоре осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина вывести свои войска. Канцлер также призвал Россию «быть готовой к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира».

Шольц также заявил, что Германия готова помогать Украине сколько, сколько это потребуется. Шольц перед разговором с Путиным также поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским.

DW со ссылкой на агентство dpa утверждает, что разговор длился примерно час.