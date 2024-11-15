Разведчики США шокированы решением Трампа Габбард главой разведки - Time

Сотрудники американской разведки в шоке от решения новоизбранного президента Дональда Трампа назначить Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США. Об этом пишет Time, сообщает Новое время.

Отмечается, что бывшая конгрессвумен-демократка, которая перешла в Республиканскую партию, не имеет никакого опыта работы в разведке. Если Трамп добьется своего, Габбард поручат надзор за 16 другими разведывательными агентствами страны, также она будет иметь доступ к самым секретным программам национальной безопасности США.

«Мы все ошарашены» , — отметил один из действующих сотрудников разведки, который работал при нескольких предыдущих администрациях.

Издание пишет, что аналитики разведки больше всего обеспокоены тем, что Габбард в роли директора Национальной разведки может начать цензурировать разведывательные выводы, которые критикуют Россию, и прекратить финансирование «потенциально перспективных расследований».

Несколько разведчиков частно рассматривают возможность увольнения, если Габбард станет их новой начальницей.

Должность директора национальной разведки была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кандидат на эту должность требует одобрения Комитета по разведке Сената, который проверяет как финансовую информацию, так и результаты проверки кандидата со стороны ФБР. Эти проверки проводятся, чтобы убедиться, что кандидат не имеет значительных непогашенных долгов или связей с иностранными правительствами, которые могут скомпрометировать координацию работы тысяч сотрудников разведки в ФБР, ЦРУ и других агентствах.

Time отмечает, что Габбард почти не имеет опыта в области разведки. В течение восьми лет в Конгрессе она ни разу не работала в Комитете по разведке Палаты представителей, зато ее назначили в комитеты по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внутренней безопасности.

Перед тем как стать членом Конгресса, Габбард служила в Ираке в 2004 году, где она служила специалисткой в медицинской роте 29-го батальона поддержки. Сейчас она является офицером Резерва Армии США.

Зато нынешний директор Национальной разведки Аврил Хейнс имеет многолетний опыт работы именно в области разведки, отмечает издание. Хейнс ранее занимала должность заместителя директора ЦРУ в администрации Барака Обамы и была высокопоставленным членом Совета национальной безопасности при президентстве Обамы.

В то же время в течение последнего десятилетия Габбард выделялась своими взглядами на внешнюю политику. Она долгое время скептически относилась к анализу американской разведки и высказывала мнения, которые перекликаются с российской пропагандой, пишет Time.

Так, с начала полномасштабного вторжения России Габбард заявляла, что именно США виноваты в российской агрессии, поскольку «провоцировали» агрессора в течение многих лет, а «правящая элита Вашингтона использует украинцев для уничтожения как можно большего количества россиян».

Кроме того, Габбард распространяла дезинформацию о «разработке оружия массового уничтожения в украинских биолабораториях», отмечает издание.

Габбард, в частности, известна и тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критически относилась к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани

Иранский генерал, командующий силами Кудс Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара вблизи аэропорта столицы Ирака Багдада. Авиаудар был нанесен по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа. и называла политику США в отношении Украины «вторым Афганистаном».