Генштаб: За сутки - 157 боев, продолжается операция на Курщине

С начала суток 15 ноября на фронте состоялось 157 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях, продолжается операция в Курской области РФ.﻿﻿ Со ссылкой на данные Генштаба по состоянию на 22:00 15 ноября, сообщает Украинская правда.

"Российские захватчики нанесли один ракетный (1 ракета), 42 авиационных (69 КАБ) удара по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 689 дронов-камикадзе и осуществлено более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражено силами обороны, продолжается два боестолкновения.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Четырнадцать боев завершены, один - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Покровское направление: с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в настоящее время.