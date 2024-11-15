Трамп хочет назначить ведущего на Fox Business министром финансов США – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Ларри Кудлоу, бывшего директора Национального экономического совета, ныне финансового аналитика и ведущего на Fox Business, на одну из самых высоких должностей в экономическом блоке своего правительства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Новое время.

По данным издания, Трамп рассматривает кандидатуру Кудлоу на должность руководителя Национального экономического совета или даже министра финансов США.

Источники отмечают, что Ларри Кудлоу недавно встречался с Трампом в его частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

The Wall Street Journal пишет, что 77-летний Ларри Кудлоу — американский консервативный экономист, аналитик, обозреватель и комментатор финансовых новостей на канале Fox Business.

Во время предыдущего президентства Дональда Трампа, с 2018 по 2021 год, он возглавлял Национальный экономический совет. До 2024 года Кудлоу также занимал должность вице-председателя правления некоммерческого мозгового центра America First Policy Institute.

7 ноября издание Axios сообщало со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп планирует сформировать команду по национальной безопасности из бизнесменов и руководителей компаний, избегая назначения бывших генералов, чтобы избежать разногласий, с которыми он столкнулся во время своей первой каденции.

8 ноября Трамп объявил, что Сьюзи Уайлс, одна из руководителей его предвыборной кампании, станет главой аппарата Белого дома и будет первой женщиной на этой должности.

11 ноября CNN со ссылкой на источники сообщало, что Трамп назначит Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам.

13 ноября Трамп официально назвал сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на должность госсекретаря. Также CNN сообщал, что Трамп официально назвал Тулси Габбард своим кандидатом на должность директора национальной разведки, а Мэтта Гетца — на должность генерального прокурора.

Также американским бизнесменам Илону Маску и Вивеку Рамасвами Трамп предложил должности руководителей нового Министерства по повышению эффективности правительства.