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Курс валют НБУ на 18 ноября

Курс валют НБУ на 18 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 ноября, вырос до уровня 41.2796 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.6532 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.3260 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 10 коп до 46.4860 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1066 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.279600 +0.035
EUR Евро 43.653200 +0.1855
GBP Фунт стерлингов 52.326000 +0.0856
CHF Швейцарский франк 46.486000 +0.0995
PLN Польский злотый 10.106600 +0.0912

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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