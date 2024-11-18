Курс валют НБУ на 18 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 ноября, вырос до уровня 41.2796 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.6532 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.3260 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 10 коп до 46.4860 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1066 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.279 600 EUR Евро 43.653 200 GBP Фунт стерлингов 52.326 000 CHF Швейцарский франк 46.486 000 PLN Польский злотый 10.106 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.