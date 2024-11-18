Курс валют НБУ на 18 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 ноября, вырос до уровня 41.2796 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.6532 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.3260 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 10 коп до 46.4860 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.1066 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.279600
|EUR
|Евро
|43.653200
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.326000
|CHF
|Швейцарский франк
|46.486000
|PLN
|Польский злотый
|10.106600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.