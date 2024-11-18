ISW: Разрешение США на удары ATACMS по РФ кардинально не изменит ход войны

Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области. Пока это ограничение существенно не изменит общий ход войны.﻿ Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Американские официальные лица заявили, что частичная отмена ограничений имеет целью создать "специфический и ограниченный" эффект на поле боя и существенно не изменит ход войны. Однако в Институте не исключают, что со временем это разрешение могут расширить на другие регионы страны-агрессора.

Впрочем, отметили в ISW, нынешнее разрешение для атак только в Курской области, не полностью лишает российские войска убежища на своей территории, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах России.

В Институте отметили, что если западные государства будут продолжать ограничивать способность Украины защищать себя, армия РФ буде получать выгоду от любого частичного убежища.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по расположенным в Курской области" , - отметили в ISW.

Атаки западными ракетами по территории РФ

Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить удары ракетами американского производства по военным объектам на территории России. Это должно снизить боевой потенциал врага, а уничтожение российской авиации - уменьшить число обстрелов украинского приграничья и прифронтовой зоны управляемыми авиабомбами (КАБами).

Однако Белый дом долгое время не давал такого разрешения, объясняя это риском существенного обострения на фронте.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по территории России баллистическими ракетами ATACMS.

Причиной стала информация о намерениях Северной Кореи развернуть до 100 тысяч солдат для участия в боевых действиях на стороне РФ, в частности для вытеснения ВСУ из захваченных районов в Курской области.

Позже европейские СМИ сообщили, что Великобритания и Франция также разрешили ВСУ бить по объектам в России крылатыми ракетами их производства Storm Shadow/SCALP. Но ограничено ли такое разрешение только Курской областью, не сообщалось.