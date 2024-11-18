РФ потеряла в сутки более 1500 военных и 38 бронемашин – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1560 военных, 15 танков, 38 бронемашин, 30 артсистем и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 722 440 (+1 560) человек,
- танков – 9 365 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 19 059 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 20 586 (+30) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 073 (+99) ед,
- крылатых ракет – 2753 (+112) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед,
- специальной техники – 3 655 (+2) ед.