РФ потеряла в сутки более 1500 военных и 38 бронемашин – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1560 военных, 15 танков, 38 бронемашин, 30 артсистем и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили: