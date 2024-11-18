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РФ потеряла в сутки более 1500 военных и 38 бронемашин – Генштаб

РФ потеряла в сутки более 1500 военных и 38 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1560 военных, 15 танков, 38 бронемашин, 30 артсистем и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 722 440 (+1 560) человек,
  • танков – 9 365 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 059 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 20 586 (+30) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 999 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 073 (+99) ед,
  • крылатых ракет – 2753 (+112) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед,
  • специальной техники – 3 655 (+2) ед.

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