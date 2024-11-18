США разрешили бить ATACMS только по Курской области РФ – Axios

Решение Белого дома разрешить Украине применить дальнобойные американские ракеты по территории России якобы касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на привлечение в войну военнослужащих Северной Кореи. Об этом пишет Axios, сообщает Европейская правда.

Информированный собеседник издания утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.

Киеву якобы сообщили о решении три дня назад.

По его словам, мотивацией для этого решения является сдержать Северную Корею от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России человеческими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил с Курщины.

Напомним, вечером The NYT распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.