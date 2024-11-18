РФ пытается перегрузить украинскую ПВО дронами-приманками из фанеры – ГУР

Россияне для производства фанерного беспилотника Гербера используют электронику производства Китая, Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Швейцарии. Об этом заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

По данным ГУР, составляют многозадачные беспилотники Гербера на заводе в российском городе Елабуга.

Аппарат Гербера может нести боевую часть как дрон-камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций противовоздушной обороны и фиксации попаданий других ударных беспилотников.

Этот БПЛА имитирует Shahed-136 или Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской ПВО.

Путем использования простых материалов, в частности фанеры и пенопласта, "Гербера" в десятки раз дешевле беспилотников Shahed или "Герань".

Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей, подчеркнули в ГУР.

Исследования сбитых образцов показали, что россияне изготовляют Герберы по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

Разработчик БПЛА "Гербера" - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в Россию.

Снабжение происходит при посредничестве третьих компаний. В частности, помехозащищенная антенна (CRPA) "Герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments производства США и NXP Semiconductors из Нидерландов.

В универсальном полетном контроллере также использованы компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды) и XLSEMI (КНР).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) баражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки Гербера оснащена китайской камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 произведен китайской компанией Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года компания попала под санкции США за поставки в Россию.